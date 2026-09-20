Vozio romobil koji ne smije u promet: Dobio kaznu, policija mu ga oduzela

Policijski službenici Policijske postaje Pag u subotu navečer zaustavili su muškarca koji je Zagrebačkom ulicom upravljao električnim romobilom kojem nije dopušteno sudjelovanje u prometu.

Prema priopćenju Policijske uprave zadarske, policija je 19. rujna u 22.15 sati u Pagu zaustavila 38-godišnjaka na električnom romobilu koji nije zadovoljavao zakonom propisane uvjete za sudjelovanje u prometu.

Utvrđeno je da snaga motora romobila prelazi dopuštenih 0,6 kW.

Zbog počinjenog prekršaja muškarac je, sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, kažnjen novčanom kaznom od 130 eura.

Policija mu je romobil i oduzela jer je riječ o prijevoznom sredstvu koje ne smije sudjelovati u prometu, a procijenjeno je i da postoji opasnost da bi ponovno mogao biti korišten za počinjenje prekršaja.

Iz policije su ponovno apelirali na vozače električnih romobila da poštuju prometne propise te vode računa o vlastitoj sigurnosti i sigurnosti drugih sudionika u prometu.