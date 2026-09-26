Vozio pozitivan na drogu, odbio vađenje krvi i urina pa kažnjen s 1320 eura

Jučer u 19.37 sati na državnoj cesti DC-110 na Ugljanu policijski službenici Postaje pomorske i aerodromske policije Zadar zaustavili su automobil zadarskih registarskih oznaka kojim je upravljao 46-godišnjak, priopćila je PU zadarska.

Provedenim preliminarnim testiranje na prisutnost droge u organizmu, dobivena je pozitivna reakcija te je vozaču ponuđeno da se podvrgne vađenju krvi i urina poradi analize i vještačenja, što je izričito odbio.

Zbog utvrđenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama vozač je isključen iz prometa te kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 1.320,00 eura.