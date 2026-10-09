Vozio pijan i bez položenog vozačkog ispita: Policija u Makarskoj zaustavila 38-godišnjaka, završio u zatvoru

Makarska policija zaustavila je 38-godišnjeg motociklista koji je vozio pod utjecajem alkohola, iako nikada nije položio vozački ispit. Riječ je o višestrukom ponavljaču prometnih prekršaja koji je zbog vožnje bez vozačke dozvole već tri puta pravomoćno kažnjen. Ovoga puta sud mu je odredio 15 dana zadržavanja, nakon čega je predan u zatvor.

Policijski službenici Policijske postaje Makarska u četvrtak, 8. listopada 2026. godine, u Dubrovačkoj ulici zaustavili su 38-godišnjaka koji je upravljao motociklom.

Tijekom kontrole utvrdili su da muškarac nema položen vozački ispit, odnosno da nikada nije stekao pravo upravljanja motornim vozilom bilo koje kategorije.

Uz to, alkotestiranjem je utvrđeno da je vozio pod utjecajem alkohola. Izmjerena mu je koncentracija od 1,09 promila.

Već tri puta kažnjavan zbog istog prekršaja

Policijskom provjerom utvrđeno je da se ne radi o prvom takvom prekršaju.

Naime, 38-godišnjak je već tri puta pravomoćno kažnjen zbog upravljanja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje.

Unatoč prethodnim kaznama, ponovno je zatečen u prometu bez položenog vozačkog ispita, ovoga puta i pod utjecajem alkohola.

Zbog utvrđenih prekršaja odmah je isključen iz prometa te je u žurnom postupku priveden nadležnom sudu.

Sud mu odredio 15 dana zadržavanja

S obzirom na to da je riječ o upornom ponavljaču prometnih prekršaja, policija je sudu predložila izricanje kazne zatvora i određivanje zadržavanja.

Sud je prihvatio prijedlog za zadržavanje te 38-godišnjaku odredio 15 dana zadržavanja, nakon čega je predan u zatvor.

Ovaj slučaj još je jedan primjer policijskog postupanja prema vozačima koji, unatoč prethodnim sankcijama, nastavljaju kršiti prometne propise i ugrožavati sigurnost ostalih sudionika u prometu.