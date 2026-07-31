Vozio kamion u suprotnom smjeru na A1, izazvao nesreću pa nastavio vožnju

Prava drama odvijala se jutros na autocesti A1 kada je vozač teretnog vozila bugarskih registarskih oznaka vozio u suprotnom smjeru, pritom izazvao prometnu nesreću i nastavio vožnju sve dok ga nisu zaustavili ophodari.

Kako je izvijestila Policijska uprava zagrebačka, oko 8.30 sati zaprimljeno je više dojava građana o kamionu koji se kretao prema jugu kolničkim trakom namijenjenim prometu prema sjeveru, na dionici između čvorova Demerje i Zdenčina.

Prema dosad utvrđenim informacijama, 40-godišnji bugarski državljanin prethodno je vozio u smjeru sjevera. Dolaskom do naplatne postaje Demerje, neposredno prije naplatnih kućica, okrenuo je kamion polukružno te krenuo natrag prema jugu, ali pogrešnom stranom autoceste.

Nedugo nakon toga, svega nekoliko stotina metara od naplatne postaje, sudjelovao je u prometnoj nesreći u kojoj je nastala materijalna šteta. Unatoč tome nije se zaustavio, nego je nastavio vožnju do čvora Zdenčina.

Tamo su ga zaustavili ophodari Hrvatskih autocesta, nakon čega su na mjesto događaja stigli policijski službenici.

Po dolasku policije vozač je zatražio liječničku pomoć te je prevezen u Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice. Nakon pružene medicinske skrbi nad njim će biti provedeno kriminalističko istraživanje kojim će se utvrditi sve okolnosti ovog opasnog događaja.