Vozio bicikl po ogradi mosta pa završio u Cetini. Sada je poznato što se zapravo dogodilo

Snimka neobične biciklističke avanture na Cetini posljednjih je dana privukla veliku pažnju na društvenim mrežama. Na videu se vidi biciklist koji vozi po ogradi mosta iznad rijeke, nakon čega ga muškarac gura te on zajedno s biciklom završava u vodi.

No, čini se da iza dramatičnog prizora ipak ne stoji slučajan incident, već unaprijed osmišljen i snimljen pothvat.

Riječ je o biciklistu Schwärzleru, poznatom i kao Guinnessov rekorder u brzinskoj vožnji bicikla. Objavljenu snimku uredio je uz glazbu i vizualne efekte inspirirane popularnom videoigrom Grand Theft Auto, a uz video je napisao: "POV: GTA VI u stvarnom životu".

Da je cijela scena bila dio planiranog sadržaja sugerira i način na koji je snimljena. Schwärzler u svojim objavama promovira akcijsku kameru Insta360, kojom je zabilježen i sam pad, dok sve upućuje na to da je muškarac koji ga je gurnuo bio uključen u snimanje.

Atraktivne snimke izazvale su različite reakcije. Dio korisnika društvenih mreža oduševljen je kadrovima, posebice onima nastalima nakon pada u Cetinu, a neki u ovakvom sadržaju vide i potencijal za promociju Omiša.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Elias Schwärzler | MTB Athlete & Coach (@elias_schwaerzler)

Drugi, međutim, upozoravaju na opasnost izvođenja ovakvih akrobacija na javnim mjestima te mogućnost da bi slične pothvate mogli pokušati ponoviti drugi, bez odgovarajuće pripreme i sigurnosnih uvjeta.

Prema dostupnim informacijama, tijekom snimanja nitko nije ozlijeđen.