Vozio bez vozačke, nije stao policiji i koristio mobitel za volanom. Završio je u zatvoru

Policijski službenici Postaje prometne policije Split u nedjelju, 13. srpnja, oko 10.15 sati u Velebitskoj ulici zaustavili su 31-godišnjeg vozača teretnog vozila koji je počinio više prometnih prekršaja.

Policija je utvrdila da vozač pri izlasku iz kružnog toka nije koristio pokazivač smjera, tijekom vožnje koristio je mobitel na način koji umanjuje sigurnost upravljanja vozilom, a nije se zaustavio ni na naredbu policijskih službenika izdanu pomoću pločice "Stop policija".

Daljnjom provjerom utvrđeno je da je upravljao vozilom prije stjecanja prava na upravljanje vozilima bilo koje kategorije, odnosno u razdoblju u kojem zbog ranije prikupljenih negativnih prekršajnih bodova ne može podnijeti zahtjev za izdavanje vozačke dozvole.

Vozač je uhićen i priveden na nadležni sud, dok je teretno vozilo tijekom policijskog postupanja privremeno oduzeto.

Policija je u optužnom prijedlogu zatražila određivanje zadržavanja zbog opasnosti od ponavljanja prekršaja, novčanu kaznu od 1.080 eura, kaznu zatvora u trajanju od 60 dana te trajno oduzimanje vozila.

Sud je 31-godišnjaku odredio zadržavanje u trajanju od 13 dana, nakon čega je predan u zatvor. O ostalim predloženim sankcijama sud će odlučiti naknadno.