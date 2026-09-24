Vozio bez vozačke i pod utjecajem alkohola: Kažnjen s 30 dana zatvora i 410 eura

Policijski službenici Postaje prometne policije su u utorak, 22. rujna u 23,50 sati na području Kaštel Lukšića zaustavili 51-godišnjeg vozača osobnog automobila, za kojeg su provjerom utvrdili da mu je vozačka dozvola ukinuta i oduzeta zbog prikupljenih 12 negativnih prekršajnih bodova, od kolovoza 2026. do kolovoza 2028. godine, a bio je i pod utjecajem alkohola. Izmjerena mu je koncentracija alkohola od 0,61 g/kg. Uhićen je i smješten u prostorije policije do privođenja na sud. Riječ je o ponavljaču koji je do sada tri puta pravomoćno kažnjen zbog vožnje pod utjecajem alkohola.

Sudu je u optužnom prijedlog policija predložila da mu se odredi zadržavanje, s obzirom na to da se i dalje ne suzdržava od činjenja istih prekršaja u prometu, da mu se izrekne kazna zatvora u trajanju od 30 dana i novčana kazna.

Sud ga je nakon provedenog žurnog postupka proglasio krivim i izrekao mu kaznu zatvora u trajanju od 30 dana i ukupnu novčanu kaznu u iznosu od 410 eura, nakon čega je pušten na slobodu.