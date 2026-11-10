Vozio bez vozačke dozvole po Kaštelima, sada ostaje bez automobila i ide u zatvor na 60 dana!

Policijski službenici Postaje prometne policije Split u nedjelju, 8. studenoga 2026. godine, oko 10.35 sati u Kaštel Gomilici zaustavili su 64-godišnjeg muškarca koji je upravljao osobnim automobilom, iako nikada nije stekao pravo na upravljanje motornim vozilima bilo koje kategorije.

Daljnjom provjerom utvrđeno je da je automobilu isteklo važenje prometne dozvole, a vozač kod sebe nije imao ni osobnu iskaznicu.

Muškarac je uhićen i u žurnom postupku doveden na sud, dok mu je automobil kojim je počinio prekršaje privremeno oduzet.

Već tri puta pravomoćno kažnjavan

Iz policije navode da je riječ o višestrukom ponavljaču teških prometnih prekršaja.

Tijekom 2024. i 2025. godine 64-godišnjak je čak tri puta pravomoćno kažnjavan zbog kršenja prometnih propisa.

S obzirom na njegovu prekršajnu prošlost, policija je sudu predložila određivanje zadržavanja, izricanje kazne zatvora u trajanju od 60 dana te trajno oduzimanje automobila.

Automobil će postati vlasništvo Republike Hrvatske

Sud je 64-godišnjaka proglasio krivim za počinjene prekršaje te mu izrekao kaznu zatvora u trajanju od 60 dana.

Prihvaćen je i prijedlog o trajnom oduzimanju osobnog automobila.

Prema sudskoj odluci, vozilo će nakon pravomoćnosti presude postati vlasništvo Republike Hrvatske.

Ovaj slučaj pokazuje kakve posljedice mogu snositi višestruki ponavljači teških prometnih prekršaja, osobito oni koji nastavljaju voziti unatoč tome što nemaju pravo upravljanja vozilom.