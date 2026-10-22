Vozio bez vozačke dozvole, pijan i u neregistriranom automobilu: 71-godišnjak završio u zatvoru, policija razriješila i seriju krađa

Policijska uprava splitsko-dalmatinska izvijestila je o događajima koji su obilježili protekla 24 sata na području županije. Uz devet prometnih nesreća u kojima je devet osoba lakše ozlijeđeno, policija je zabilježila jednu prijetnju, dvije teške krađe i dvije krađe. Posebno se izdvajaju slučaj 71-godišnjeg prometnog prekršitelja iz Sinja, kojemu je određeno 15 dana zadržavanja u zatvoru, te razrješenje serije krađa u Kaštel Sućurcu.

U Sinju vozio bez vozačke dozvole, pod utjecajem alkohola i u neregistriranom vozilu

Policijski službenici Policijske postaje Sinj u utorak, 20. listopada, oko 17.40 sati zaustavili su 71-godišnjaka koji je upravljao automobilom unatoč tome što mu je vozačka dozvola poništena zbog prikupljenih negativnih prekršajnih bodova.

Provjerom je utvrđeno da muškarac zahtjev za izdavanje nove vozačke dozvole ne može podnijeti sve do 9. veljače 2028. godine. Osim toga, alkotestiranjem mu je utvrđena koncentracija alkohola od 0,99 promila, odnosno 0,89 promila nakon umanjenja za dopuštenu pogrešku mjerenja. Policija je utvrdila i da je upravljao neregistriranim vozilom.

Muškarac je uhićen te je uz optužni prijedlog priveden nadležnom sudu. Policija je zbog opasnosti od ponavljanja prekršaja predložila 15 dana zadržavanja, zatvorsku kaznu u trajanju od 60 dana te ukupnu novčanu kaznu od 1.000 eura. Sud je prihvatio prijedlog za zadržavanje u trajanju od 15 dana, nakon čega je 71-godišnjak predan u zatvor. Konačna odluka o sankcijama bit će donesena naknadno.

U Kaštel Sućurcu razriješene četiri krađe iz trgovine

Policijski službenici Policijske postaje Kaštela dovršili su kriminalističko istraživanje nad 70-godišnjim muškarcem, rođenim 1956. godine, kojeg sumnjiče za počinjenje četiri krađe.

Prema rezultatima kriminalističkog istraživanja, muškarac je u više navrata iz trgovine smještene u trgovačkom centru u Kaštel Sućurcu otuđivao različite proizvode. Među ukradenim artiklima nalazili su se građevinski pribor i alat, elektroinstalacijska oprema te drugi proizvodi, čime je oštećeno trgovačko društvo.

Protiv osumnjičenog će nadležnom državnom odvjetništvu biti podnesena kaznena prijava.

Devet prometnih nesreća u samo 24 sata

Prema dnevnom izvješću Policijske uprave splitsko-dalmatinske, tijekom protekla 24 sata na području županije dogodilo se ukupno devet prometnih nesreća, u kojima je devet osoba zadobilo lakše tjelesne ozljede. Policija je u istom razdoblju evidentirala i pet kaznenih djela, među kojima jednu prijetnju, dvije teške krađe i dvije krađe.