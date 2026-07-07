Vozio bez položenog ispita i odbio testiranje na droge: Završio u zatvoru, trajno mu oduzet motocikl

Policijski službenici Postaje prometne policije Split u nedjelju, 5. srpnja 2026. godine, oko 14.55 sati, na području Kaštel Kambelovca zaustavili su motocikl kojim je upravljao 27-godišnjak. Provedenom kontrolom utvrđeno je da je muškarac upravljao motociklom prije stjecanja prava na upravljanje vozilima bilo koje kategorije. Osim toga, na vozilu nije bio istaknut propisani broj registarskih pločica, motocikl je imao opasne tehničke nedostatke, prometnoj dozvoli isteklo je važenje, a vozač je kod sebe nije ni imao.

Odbio testiranje na droge i liječnički pregled

Tijekom postupanja 27-godišnjak se odbio podvrgnuti preliminarnom testiranju radi utvrđivanja prisutnosti droga i lijekova u organizmu. Također je odbio liječnički pregled te uzimanje krvi i urina radi analize. Vozač je nakon toga uhićen i doveden nadležnom sudu, dok je motocikl u postupanju privremeno oduzet.

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Sud mu izrekao 88 dana zatvora i novčanu kaznu

Policija je optužnim prijedlogom predložila određivanje zadržavanja u trajanju od 15 dana, kaznu zatvora od 90 dana, novčanu kaznu od 600 eura te trajno oduzimanje motocikla. Sud ga je proglasio krivim te mu izrekao ukupnu kaznu zatvora u trajanju od 90 dana, u koju je uračunato vrijeme oduzimanja slobode. Konačno mu je izrečena kazna zatvora u trajanju od 88 dana.

Uz zatvorsku kaznu, izrečena mu je i ukupna novčana kazna u iznosu od 580 eura, obveza plaćanja troškova postupka, a sud je odlučio i da mu se motocikl trajno oduzima.