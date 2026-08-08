Vozio 280 km/h, pretjecao preko pune, upravljao nogama i snimao se mobitelom: Policija mu oduzela automobil

Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđena je osnovana sumnja kako je 22-godišnji hrvatski državljanin počinio kazneno djelo „obijesna vožnja u cestovnom prometu“ iz članka 226. Kaznenog zakona, priopćila je PU krapinsko-zagorska.

Naime, utvrđeno je kako je 22-godišnjak, od početka siječnja do sredine srpnja 2026. godine, u više navrata, na državnim i lokalnim cestama na području Marije Bistrice, Zlatara, Zaboka i Krapine obijesno sudjelovao u cestovnom prometu upravljajući neregistriranim i neosiguranim motociklom, bez položenog vozačkog ispita za vozila „A“ kategorije te tijekom vožnje razvijao brzine do 260 km/h, a prilikom vožnje snimao se mobilnim uređajem.

Isto tako, utvrđeno je kako je u više navrata, dok je upravljao osobnim automobilom postizao brzine od 250 do 280 km/h, kretao se prometnom trakom namijenjenom za vozila iz suprotnog smjera, pretjecao kolone vozila i preko pune uzdužne crte te svjetlosnim signalima prisiljavao druge sudionike u prometu da mu se uklone s kolnika i pritom sve snimao mobilnim uređajem.

Nadalje je utvrđeno kako je u Mariji Bistrici, na DC 29, upravljajući automobilom u naseljenom mjestu, gdje je brzina ograničena na 50 km/h, vozio brzinom od 180 do 240 km/h, prometnom trakom za vozila iz suprotnog smjera te je u posljednjem trenutku izbjegao frontalni sudar s vozilom koje mu je dolazilo u susret.

Isto tako, u gradu Zlataru, na DC 29, u naseljenom mjestu, gdje je brzina ograničena na 50 km/h, upravljao osobnim automobilom brzinom većom od 200 km/h, pri čemu je pomaknuo vozačko sjedalo unatrag i nogama upravljao vozilom, a u rukama držao mobilni uređaj kojim se snimao.

Također je u gradovima Zaboku i Krapini upravljao osobnim automobilom na način da je namjernim proklizavanjem stražnjeg dijela vozila, odnosno „driftanjem“, kružio oko kružnih tokova, pri čemu je vožnju dao snimiti, odnosno snimao i javno dokumentirao opisane opasne vožnje, čime je grubo ugrozio sigurnost svih sudionika u cestovnom prometu.

Tijekom kriminalističkog istraživanja, zbog osnovane sumnje da je počinio kazneno „obijesna vožnja u cestovnom prometu“ od 22-godišnjaka privremeno je oduzeto sredstvo izvršenja, osobni automobil s pripadajućom prometnom dozvolom i ključem.

Zbog počinjenog kaznenog djela opisanog u članku 226. Kaznenog zakona protiv 22-godišnjaka slijedi kaznena prijava nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu.