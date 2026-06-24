„VOZIM GLAVOM“ Kampanja za veću sigurnost na cesti: Iskusni motoristi, liječnici, policajci... šalju važnu poruku vozačima

Broj motocikala i skutera na hrvatskim cestama iz godine u godinu raste, a s njim i potreba za dodatnom edukacijom vozača. Ljetne gužve, nesnosne vrućine i umor u kombinaciji s velikim brzinama i nestrpljenjem pretvaraju naše ceste u visokorizične zone. Upravo s ciljem promicanja odgovornog ponašanja i smanjenja broja prometnih nesreća s teškim posljedicama, koje su gotovo svakodnevne, Odbor za sigurnost Splitsko-dalmatinske županije, u suradnji s dugogodišnjim motociklistom, avanturistom i svjetskim putnikom Željanom Rakelom pokreće program „Vozim glavom“.

U programu će se, kroz edukativne, preventivne i praktične aktivnosti, promicati sigurnija vožnja motocikala, razvoj vozačkih vještina i podizanje prometne kulture među motociklistima.

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Prva aktivnost programa je Interaktivna moto-tribina pod nazivom „Ne dokazuj se brzinom nego vještinom“, koji će se održati u četvrtak, 25. lipnja, s početkom u 19:30 sati u Centru izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije u Splitu.

Okupit će stručnjake iz područja motociklizma, medicine, sigurnosti prometa i policije koji će iz svojih profesionalnih perspektiva govoriti o izazovima s kojima se motociklisti svakodnevno susreću, najčešćim uzrocima prometnih nesreća te načinima kako ih spriječiti. Svi sudionici odgovarat će i na pitanja moderatora i publike pa je to dobra prilika za usvajanjem novih znanja od ljudi s velikim iskustvom.

Svoja iskustva i stručna znanja podijelit će:

Željan Rakela, dugogodišnji motociklist, avanturist i svjetski putnik koji je na dva kotača proputovao brojne zemlje i kontinente te kroz svoja iskustva oduvijek promovira odgovornu vožnju i sigurnost u prometu

Doc. prim. dr. sc. Bruno Lukšić, dr. med., specijalist opće kirurgije, specijalist ortopedije i traumatologije te subspecijalist traumatologije, koji će govoriti o posljedicama prometnih nesreća, najčešćim ozljedama motociklista i važnosti prevencije

Siniša Mihanović, zamjenik načelnika Policijske uprave splitsko-dalmatinske, koji će predstaviti stanje sigurnosti motociklista na cestama, najčešće uzroke prometnih nesreća te aktivnosti koje policija provodi s ciljem njihove prevencije

Na tribini će sudjelovati i splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.

Naziv tribine je ujedno i njezina ključna poruka – Ne dokazuj se brzinom nego vještinom!

Jer pravi se motociklist ne dokazuje snagom motora ili brzinom vožnje, već znanjem, iskustvom, odgovornošću i sposobnošću predviđanja situacija u prometu.

Moto-tribina ujedno je i početak programa „Vozim glavom“, u okviru kojeg će tijekom godine biti organizirana stručna predavanja, edukativne radionice i praktični treninzi sigurne vožnje. Poseban naglasak stavlja se na mlade vozače i one koji tek ulaze u svijet motociklizma, jer upravo pravilno usvojene navike od prvog dana mogu značajno doprinijeti sigurnosti na cestama.

Organizatori pozivaju motocikliste, vozače skutera, buduće vozače, članove moto klubova, predstavnike auto škola i sve zainteresirane građane da se pridruže i uključe u razgovor o sigurnosti u prometu.

Ulaz je slobodan.

Sudjelovanje je besplatno i otvoreno za sve zainteresirane građane.

Radi kvalitetnije organizacije događaja, organizatori mole zainteresirane da svoj dolazak potvrde putem prijavnog obrasca.

Prijave na linku.

PANEL „NE DOKAZUJ SE BRZINOM NEGO VJEŠTINOM“

Četvrtak, 25. lipnja

19:30 sati

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije, Ruđera Boškovića 20, Split

„Vozim glavom“ – pravi motociklist ne dokazuje se brzinom, nego vještinom