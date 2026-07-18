Vozilo sletjelo s ceste u Dubcima, jedna osoba hitno helikopterom prevezena u splitsku bolnicu

Jedna osoba ozlijeđena je u prometnoj nesreći koja se nešto prije 16 sati dogodila na Dubcima.

U nesreći je sudjelovalo jedno osobno vozilo. Prema prvim informacijama, vozač je izgubio nadzor nad vozilom te sletio s ceste. Udario je u stablo.

Cesta je neko vrijeme bila zatvorena za sav promet jer je po ozlijeđenu osobu stigao helikopter te ju je prevezao u splitsku bolnicu. Policijski službenici regulirali su promet za to vrijeme.

Očevid će pokazati kako je došlo do nesreće.