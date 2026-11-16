Vozačka mu oduzeta do 2027., ali on ne odustaje: Policija ga opet uhvatila za volanom, a rasplet na sudu iznenadio je mnoge

Policijski službenici Postaje granične policije Vrgorac u subotu navečer zaustavili su 31-godišnjeg vozača koji je upravljao automobilom iako mu je vozačka dozvola ranije ukinuta i oduzeta. Uz to, preliminarni test na droge bio mu je pozitivan, a daljnje testiranje odbio je. Policija je za njega tražila najmanje 60 dana zatvora i novčanu kaznu od 5.300 eura.

Sve se dogodilo u subotu, 14. studenoga 2026. godine, oko 23 sata, tijekom kontrole prometa u mjestu Dusina na vrgoračkom području.

Policijski službenici zaustavili su 31-godišnjaka i utvrdili da je počinio dva teška prometna prekršaja.

Vozačka mu oduzeta do 2027. godine, ali ponovno je vozio

Provjerom je utvrđeno da je muškarcu vozačka dozvola ukinuta i oduzeta do 2027. godine zbog prikupljenih 12 negativnih prekršajnih bodova.

Unatoč tome, ponovno je sjeo za upravljač automobila prije ponovnog stjecanja prava na samostalno upravljanje vozilom.

Osim toga, preliminarno testiranje pokazalo je pozitivan rezultat na prisutnost droga u organizmu. Međutim, 31-godišnjak je odbio liječnički pregled radi daljnje analize, čime je počinio još jedan prekršaj.

Policija ga već ranije zatekla u istom prekršaju

Kako navodi policija, ovo nije prvi put da je 31-godišnjak zatečen za volanom unatoč zabrani upravljanja.

U siječnju 2026. godine već je pravomoćno kažnjen zbog vožnje prije ponovnog stjecanja prava na upravljanje.

Za isti prekršaj počinjen u veljači ove godine protiv njega se još vodi prekršajni postupak.

Policija tražila zatvor i 5.300 eura kazne

Zbog utvrđenih prekršaja muškarac je uhićen te je u nedjelju, 15. studenoga, priveden nadležnom sudu.

Policija je predložila njegovo zadržavanje, ukupnu zatvorsku kaznu od najmanje 60 dana te novčanu kaznu od 5.300 eura.

Sud je nakon saslušanja donio odluku kojom mu je izrečena uvjetna kazna zatvora u trajanju od 60 dana.

Nakon sudskog postupka 31-godišnjak je pušten na slobodu.