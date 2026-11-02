Vozačica naletjela na dječaka (7) na pješačkom prijelazu: Dijete završilo u bolnici

Sedmogodišnji dječak ozlijeđen je u prometnoj nesreći koja se dogodila u petak, 30. listopada, oko 16.40 sati u Zagrebačkoj ulici u Varaždinu. Na njega je na obilježenom pješačkom prijelazu naletio automobil kojim je upravljala 45-godišnja žena.

Prema informacijama policije, vozačica se kretala iz smjera Gospodarske ulice prema Ulici Miroslava Krleže. Približavajući se obilježenom pješačkom prijelazu, nije prilagodila brzinu kako bi mogla pravodobno zaustaviti vozilo i propustiti pješake.

Zbog toga je prednjim lijevim bočnim dijelom automobila i vanjskim retrovizorom udarila sedmogodišnjaka koji je u tom trenutku prelazio cestu preko pješačkog prijelaza. Dječak je od siline udarca pao na kolnik.

Nakon nesreće vozačica i dječakov otac razmijenili su podatke, a otac je potom dijete odvezao u Opću bolnicu Varaždin radi pružanja liječničke pomoći.

Težina dječakovih ozljeda zasad nije poznata.