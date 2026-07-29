Vozačica motocikla ima ozljede opasne po život nakon slijetanja s ceste

Jučer u jutarnjim satima, na državnoj cesti D-8 u mjestu Kupari došlo je do prometne nesreće u kojoj je jedna osoba zadobila teške tjelesne ozljede opasne po život.

Očevidom je utvrđeno da je 22-godišnja hrvatska državljanka upravljala motociklom dubrovačkih registarskih oznaka krećući se u smjeru zapada. Dolaskom do raskrižja započela je pretjecanje vozila ispred sebe uslijed čega je izgubila nadzor nad upravljačem, nakon čega je zajedno s motociklom pala na kolnik.

U ovoj prometnoj nesreći vozačica je zadobila teške tjelesne ozljede opasne po život te je nakon ukazane liječničke pomoći zadržana na liječenju u Općoj bolnici Dubrovnik. Zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama protiv vozačice slijedi podnošenje obveznog prekršajnog naloga.