Vozačica Mercedesa udarila u kamion pa završila u zaštitnoj ogradi

Večeras se dogodila prometna nesreća kod naplatnih kućica Ivanić, u smjeru Lipovca.

Prema prvim informacijama, vozačica Mercedesa pretjecala je kamion kada je, zbog nagle promjene vremena i kiše, izgubila nadzor nad vozilom. Automobil je potom udario u kamion, a nakon toga se odbio u zaštitnu ogradu, piše Index.

Vozačica nije bila alkoholizirana. Nakon nesreće prevezena je u KB Dubrava, gdje su joj utvrđene lakše ozljede.

Okolnosti nesreće bit će poznate nakon policijskog očevida.