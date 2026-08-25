Vozači u Hrvatskoj ovo itekako osjećaju: Dizel poskupio 14, benzin 8 posto – evo gdje smo u odnosu na ostatak Europe

Cijene goriva u posljednjih godinu dana osjetno su porasle diljem Europske unije, a poskupljenja nisu zaobišla ni Hrvatsku. Ipak, prema podacima Eurostata za srpanj 2026. godine, rast cijena u Hrvatskoj bio je blaži od prosjeka Europske unije, i kod dizela i kod benzina.

Dizelsko gorivo u Hrvatskoj u godinu dana poskupjelo je 14 posto, dok je prosječan rast na razini Europske unije iznosio čak 20 posto. Još je izraženija razlika kod benzina – u Hrvatskoj je njegova cijena porasla osam posto, gotovo upola manje od europskog prosjeka od 15 posto.

Dizel u Hrvatskoj skuplji 14 posto, u nekim državama rast iznad 30 posto

Podaci pokazuju koliko se kretanje cijena goriva razlikovalo od države do države. Među promatranim članicama najveći rast cijene dizela zabilježen je u Rumunjskoj i Nizozemskoj, gdje je dizel u godinu dana poskupio čak 31 posto. Slijedi Njemačka s rastom od 27 posto, Francuska s 24 posto te Grčka s 22 posto.

Prosjek Europske unije iznosi 20 posto, dok su Austrija i Italija zabilježile rast od 19 posto. U Poljskoj je dizel poskupio 16 posto. Hrvatska se s rastom od 14 posto nalazi ispod europskog prosjeka, a među državama prikazanima u analizi manji rast zabilježile su Slovenija, gdje je dizel skuplji 13 posto, te Mađarska, u kojoj je zabilježen rast od tek jedan posto.

Benzin u Hrvatskoj poskupio osam posto

Hrvatska još bolje stoji kada se promatra rast cijena benzina. U godinu dana benzin je poskupio osam posto, dok je prosjek Europske unije gotovo dvostruko veći i iznosi 15 posto. Najveći rast među promatranim državama zabilježen je u Litvi, gdje je benzin skuplji čak 25 posto. Slijede Rumunjska s 23 posto, Njemačka s 22 posto te Nizozemska s rastom od 21 posto.

U Francuskoj i Poljskoj cijene benzina porasle su 16 posto, u Austriji 15, a u Grčkoj 13 posto. Slovenija je zabilježila rast od devet posto. Hrvatska je, zajedno s Italijom, na začelju prikazanih država s rastom cijena benzina od osam posto.

Hrvatska ispod europskog prosjeka, ali vozači ipak plaćaju više

Iako su hrvatski vozači u proteklih godinu dana suočeni s vidljivim poskupljenjem goriva, podaci pokazuju da je rast cijena bio blaži nego u velikom broju drugih članica Europske unije.

Dizel je tako u Hrvatskoj poskupio šest postotnih bodova manje od prosjeka EU-a, dok je rast cijene benzina čak sedam postotnih bodova ispod europskog prosjeka. Drugim riječima, gorivo je i u Hrvatskoj osjetno skuplje nego prije godinu dana, ali je udar na vozače ipak bio manji nego u državama poput Rumunjske, Nizozemske, Njemačke ili Litve.