Vozači se potukli nasred autoceste, u sukobu ozlijeđena i putnica

Dvojica muškaraca, stara 60 i 34 godine, završila su na sudu nakon što su se na autocesti A1 kod Netretića fizički sukobila zbog neslaganja u prometu, pri čemu su ugrozili vlastitu sigurnost i sigurnost drugih sudionika u prometu.

Kako je izvijestila policija, dugoreški policajci dovršili su kriminalističko istraživanje te obojicu priveli nadležnom općinskom sudu zbog narušavanja javnog reda i mira na osobito drzak i nepristojan način.

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Incident se dogodio u nedjelju navečer na području općine Netretić u Karlovačkoj županiji. Prema rezultatima istrage, dvojica vozača bila su nezadovoljna međusobnim načinom vožnje, zbog čega su svoja vozila zaustavila u zaustavnoj traci autoceste, u blizini odmorišta.

Nakon kraće verbalne prepirke sukob je prerastao u fizički obračun, i to u neposrednoj blizini prometnih traka kojima se u tom trenutku odvijao pojačan promet. Policija ističe kako je postojala realna opasnost da na njih naleti neko od vozila.

U sukobu stradala i putnica

Tijekom naguravanja iz vozila 34-godišnjaka izašla je 64-godišnja putnica kako bi pokušala razdvojiti sukobljene muškarce. Međutim, prema policijskom izvješću, 60-godišnjak ju je odgurnuo, nakon čega su svi zajedno pali na kolnik zaustavne trake.

U incidentu su lakše ozlijeđeni oba muškarca i putnica.

Sud izrekao novčane kazne

Protiv obojice muškaraca podnesen je optužni prijedlog zbog prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Policija je predložila novčanu kaznu od najmanje 700 eura za svakog od njih.

Nadležni sud prihvatio je prijedlog, proglasio ih krivima te svakome izrekao novčanu kaznu u iznosu od 700 eura.

Osim toga, zbog prometnih prekršaja počinjenih tijekom incidenta uručene su im i obavijesti o prekršajima sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama.

Policija ponovno upozorava vozače da nesuglasice u prometu ne rješavaju samostalno te da svako zaustavljanje na autocesti izvan nužde može imati ozbiljne i opasne posljedice.