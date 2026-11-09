Vozači, pripremite se! U ovom dijelu Splita počinju radovi, trajat će dva tjedna

z Grada Splita obavještavaju građane kako u utorak, 10. studenoga, započinju radovi na sanaciji asfaltnog zastora u Ulici Put Miluša u Stobreču. Planirani završetak radova je 24. studenoga 2026. godine.

Tijekom izvođenja radova bit će uspostavljena privremena regulacija prometa, u skladu s važećim propisima i Zakonom o sigurnosti prometa na cestama.

Osim sanacije asfalta, prije početka i tijekom izvođenja radova ispitat će se postojeće instalacije te će se, prema potrebi, pristupiti zamjeni dotrajalih kako bi se osigurala njihova funkcionalnost i kvaliteta izvedenih radova.

Iz Grada Splita pozivaju građane i sve sudionike u prometu na dodatan oprez i poštivanje privremene prometne signalizacije te zahvaljuju na strpljenju i razumijevanju tijekom izvođenja radova.