VOZAČI, PRIPREMITE SE Sutra miniranje nedaleko od Splita, a onda slijede i prekidi prometa u centru

Vozače u Splitu i okolici tijekom sljedećih dana očekuje nekoliko privremenih prometnih ograničenja i prekida, a jedan od njih povezan je s miniranjem u blizini čvora Vučevica.

Sutra će se od 13 do 13.30 sati promet povremeno zaustavljati na području čvora Vučevica. Prekidi se odnose na dionicu između Prgometa i Vučevice u smjeru Dubrovnika te između Dugopolja i Vučevice u smjeru Zagreba.

Prometne izmjene očekuju se i u samom Splitu. U petak, 3. listopada, održat će se utrka Glow Run Split, zbog čega će od 19.30 do 20.40 sati dolaziti do prekida prometa na dijelu gradskih prometnica.

Utrka će prolaziti potezom od Marmontove ulice i Rive prema Obali kneza Branimira i Šetalištu Ivana Meštrovića, a potom natrag prema Rivi.

Vozači trebaju računati i na dugotrajniju privremenu regulaciju na državnoj cesti DC1 i brzoj cesti Solin – Klis. Zbog radova na dionici Otrić – Zrmanja ondje je na snazi privremena regulacija prometa i ograničenje brzine, koje će vrijediti do 30. studenoga.