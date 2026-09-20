Vozači, pripremite se: Stižu nove cijene goriva, poskupljuju i benzin i dizel, evo za koliko

Vozače od utorka očekuju nove, više cijene goriva, no rast cijene dizela ipak će biti manji nego što se prvotno najavljivalo. Kako RTL Danas doznaje iz izvora bliskih Vladi, Eurosuper bi trebao poskupjeti za jedan cent, dok će Eurodizel nakon intervencije Vlade poskupjeti za šest centi.

Prema neslužbenim informacijama RTL-a Danas, litra Eurosupera od utorka bi trebala stajati 1,74 eura.

To znači da će benzin poskupjeti za jedan cent u odnosu na dosadašnju cijenu.

Veća promjena odnosi se na Eurodizel. Prema informacijama objavljenima u petak, očekivalo se da će dizel poskupjeti za deset centi po litri, odnosno 1,95 eura. Vlada je, međutim, odlučila intervenirati pa bi rast cijene trebao biti ublažen.

Eurodizel će tako, prema najnovijim informacijama, poskupjeti za šest centi po litri, odnosno četiri centa manje nego što se prvotno očekivalo. Cijena Eurosupera iznosit će 1,91 eura po litri.

Vlada bi nove cijene goriva trebala službeno potvrditi prije njihova stupanja na snagu.