Vozači, pripremite se! Policija kreće u akciju ovog vikenda u Splitu i okolici

Tijekom nadolazećeg vikenda, policijski službenici Policijske uprave splitsko- dalmatinske provodit će pojačane aktivnosti nadzora cestovnog prometa na području cijele županije, s posebnim naglaskom na sankcioniranje najtežih prometnih prekršaja i onih ponašanja koja izravno ugrožavaju sigurnost svih sudionika u prometu s ciljem povećanja sigurnosti prometa, smanjenja broja prometnih nesreća i sprječavanja najtežih posljedica stradavanja na cestama

Pojačani nadzor bit će posebno usmjeren prema vozačima koji upravljaju vozilima pod utjecajem alkohola, vozačima koji ne poštuju dopuštene brzine kretanja, kao i prema ponavljačima prometnih prekršaja koji svojim neodgovornim postupanjem višestruko narušavaju sigurnost na cestama.

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U subotu 27. lipnja od 12 do 18 sati provest će se akcija „Faktori rizika“.

- Pozivamo sve sudionike u prometu da se odgovorno ponašaju, poštuju prometna pravila i ne donose odluke koje mogu ugroziti njihov život, ali i sigurnost drugih sudionika u prometu. Ne upravljajte vozilom ako ste konzumirali alkohol, poštujte ograničenja brzine i prilagodite vožnju stanju i uvjetima na cestama.

Odgovornim ponašanjem svi zajedno možemo doprinijeti većoj sigurnosti na cestama Splitsko-dalmatinske županije - priopćili su iz PU SD.