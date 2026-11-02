VOZAČI, PRIPREMITE SE! Od utorka nove cijene goriva, jedna promjena posebno će pogoditi novčanike građana

Vlada Republike Hrvatske na današnjoj je sjednici donijela nove uredbe kojima nastavlja regulirati cijene goriva. Od utorka, 3. studenoga, dizel i plavi dizel bit će skuplji za jedan cent po litri, dok cijena benzina ostaje nepromijenjena. Znatnije poskupljuje ukapljeni naftni plin.

Novi režim reguliranih cijena stupa na snagu 3. studenoga 2026. i vrijedit će sedam dana.

Evo novih cijena goriva

Prema odluci Vlade, najviše maloprodajne cijene iznosit će:

Benzin: 1,69 eura po litri – bez promjene

1,69 eura po litri – bez promjene Dizel: 1,89 eura po litri – poskupljenje od jednog centa

1,89 eura po litri – poskupljenje od jednog centa Plavi dizel: 1,45 eura po litri – poskupljenje od jednog centa

1,45 eura po litri – poskupljenje od jednog centa UNP za spremnike: 1,87 eura po kilogramu – poskupljenje od 10 centi

1,87 eura po kilogramu – poskupljenje od 10 centi UNP za boce: 2,45 eura po kilogramu – poskupljenje od 10 centi

Kolike bi cijene bile bez Vladinih mjera?

Iz Vlade navode da bi, bez mjera regulacije i uz slobodno formiranje cijena prema ranijim razinama premija i trošarina, gorivo bilo znatno skuplje.

Benzin bi stajao 1,84 eura po litri, dizel 2,20 eura, a plavi dizel 1,54 eura.

UNP za spremnike iznosio bi 1,98 eura po kilogramu, dok bi cijena UNP-a za boce dosegnula 2,69 eura po kilogramu.

Premije i trošarine ostaju nepromijenjene

U odnosu na prethodno sedmodnevno razdoblje, Vlada je zadržala visinu premija i trošarina na istoj razini.

Najviše maloprodajne cijene i dalje se izračunavaju prema propisanoj formuli koja uzima u obzir osnovnu cijenu fosilnog goriva tijekom prethodnih sedam dana.

Nove cijene primjenjivat će se od utorka, 3. studenoga, tijekom sljedećih sedam dana.