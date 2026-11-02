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VOZAČI, PRIPREMITE SE! Od utorka nove cijene goriva, jedna promjena posebno će pogoditi novčanike građana

Nove cijene primjenjivat će se od utorka, 3. studenoga, tijekom sljedećih sedam dana.
plenkovic-gorivo

Vlada Republike Hrvatske na današnjoj je sjednici donijela nove uredbe kojima nastavlja regulirati cijene goriva. Od utorka, 3. studenoga, dizel i plavi dizel bit će skuplji za jedan cent po litri, dok cijena benzina ostaje nepromijenjena. Znatnije poskupljuje ukapljeni naftni plin.

Novi režim reguliranih cijena stupa na snagu 3. studenoga 2026. i vrijedit će sedam dana.

Evo novih cijena goriva

Prema odluci Vlade, najviše maloprodajne cijene iznosit će:

  • Benzin: 1,69 eura po litri – bez promjene
  • Dizel: 1,89 eura po litri – poskupljenje od jednog centa
  • Plavi dizel: 1,45 eura po litri – poskupljenje od jednog centa
  • UNP za spremnike: 1,87 eura po kilogramu – poskupljenje od 10 centi
  • UNP za boce: 2,45 eura po kilogramu – poskupljenje od 10 centi

Kolike bi cijene bile bez Vladinih mjera?

Iz Vlade navode da bi, bez mjera regulacije i uz slobodno formiranje cijena prema ranijim razinama premija i trošarina, gorivo bilo znatno skuplje.

Benzin bi stajao 1,84 eura po litri, dizel 2,20 eura, a plavi dizel 1,54 eura.

UNP za spremnike iznosio bi 1,98 eura po kilogramu, dok bi cijena UNP-a za boce dosegnula 2,69 eura po kilogramu.

Premije i trošarine ostaju nepromijenjene

U odnosu na prethodno sedmodnevno razdoblje, Vlada je zadržala visinu premija i trošarina na istoj razini.

Najviše maloprodajne cijene i dalje se izračunavaju prema propisanoj formuli koja uzima u obzir osnovnu cijenu fosilnog goriva tijekom prethodnih sedam dana.

Nove cijene primjenjivat će se od utorka, 3. studenoga, tijekom sljedećih sedam dana.

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