Vozači, pripremite novčanike! Iako u Splitu nije obvezno, bliži se važan rok: Kazne su paprene

Ljetne će gume na zasluženi odmor. U idućim mjesecima i vremenskim uvjetima vozimo na zimskim gumama.

"Ljetna guma gubi svoju efektivnost. Više nije tako elastična i pri hladnoj podlozi produljuje se zaustavni put i upravljivost samog vozila. Zimska guma ima korištenje kvalitetnije, mekše smjese i time osiguravamo sigurnost i bolju upravljivost nad vozilom", objašnjava voditelj servisa Petar Komarić za Dnevnik.hr.

Vožnja bez zimske opreme za nekoliko dana bit će kažnjiva, kazna je 130 eura.

"Zimska oprema podrazumijeva četiri zimske gume ili četiri ljetne gume s najmanjom dubinom profila od minimalno četiri milimetra i lancima pripremljenim za postavljanje na pogonske kotače u slučaju nastupanja zimskih uvjeta", kaže Nikolina Lukić iz HAK-a.

Mnogi vozači pribjegavaju vožnji na cjelogodišnjim gumama.

"Općenito je trend porasta cjelogodišnjih guma te kupovine i za njih se većinom odlučuju vozači koji rade manje kilometraže. Otprilike nekakvih 10.000 godišnje", kaže voditelj odjela nabave Damir Hrnčić za Dnevnik.hr.

Prvi kontakt vozila s podlogom ove zime više ćemo platiti.

"Gume su u odnosu na prošlu zimsku sezonu poskupjele oko 10 posto. Možemo pričati o 205/55/16, to je još uvijek najprodavanija guma i prosječna cijena od nekog budžet brenda s montažom je oko 350 eura za četiri gume, a za premium brendove dođe i do 500 eura", kaže Hrnčić.

Zimske gume na vozilu, kako zakon kaže, obvezne su do 15. travnja iduće godine.