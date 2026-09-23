Vozači plaćaju, država uzima pola: Pogledajte u kojim zemljama najviše „deru“ na gorivu

Gotovo polovica iznosa koji europski vozači plaćaju za benzin odlazi državi kroz različite poreze i davanja. Ovo je deset članica Europske unije s najvećim poreznim opterećenjem benzina.

Punjenje spremnika automobila nikada nije bilo skuplje u Europskoj uniji.

Cijena benzina Eurosuper 95 dosegnula je 14. rujna ponderirani prosjek EU-a od 2,063 eura po litri, što je najviša cijena otkako je Europska komisija 2005. počela voditi tu statistiku.

Kriza je počela krajem veljače, kada je izbio rat s Iranom i poremetio protok energenata kroz Hormuški tjesnac.

Prije rata barel sirove nafte Brent stajao je oko 72 dolara, dok se u ponedjeljak za isporuku sljedećeg mjeseca trgovalo po cijeni višoj od 100 dolara, piše Euronews.

Kako se obračunavaju porezi?

Benzin se oporezuje u dvije glavne faze. Prvo se obračunava trošarina, fiksni iznos po litri koji ne raste automatski s cijenom nafte. Pojedine države naplaćuju i naknade za emisije ugljika te druga davanja.

Potom se obračunava porez na dodanu vrijednost (PDV), i to na cijenu goriva u koju su već uključene trošarine i ostala davanja. To znači da vozači PDV plaćaju i na trošarinu – praktički porez na porez.

Na razini EU-a porezi su u prosjeku iznosili 0,976 eura po litri, odnosno 47,3 posto konačne cijene goriva na benzinskim postajama. U sedam država članica premašili su jedan euro po litri.

Ovo je deset država s najvećim poreznim opterećenjem po litri benzina

10. Latvija: 0,960 eura po litri

Latvija je u siječnju povećala trošarinu na bezolovni benzin s 532 na 555 eura za 1000 litara, odnosno na 0,555 eura po litri.

Dodatna naknada služi za financiranje državnih rezervi nafte, koje svaka članica EU-a mora imati za slučaj prekida opskrbe. Iznosi 91,26 eura po toni naftnih proizvoda prodanih u Latviji, odnosno nešto manje od sedam centi po litri benzina.

PDV od 21 posto dodaje još 0,343 eura.

Ukupno su vozači u Latviji plaćali 0,96 eura poreza i davanja po litri, prema podacima dostavljenima prošlog tjedna.

9. Estonija: 0,963 eura po litri

Estonija naplaćuje trošarinu od 0,593 eura po litri, nakon što je u svibnju 2025. povećala davanja na gorivo. Kada su cijene ovog proljeća naglo porasle, vlasti u Tallinnu odlučile su odustati od dodatnog povećanja planiranog za svibanj 2026.

Drugih posebnih davanja na gorivo nema. PDV od 24 posto dodaje 0,370 eura po litri, javlja N1.

Ukupno porezno opterećenje tako iznosi 0,963 eura po litri, gotovo točno polovicu maloprodajne cijene od 1,914 eura.

8. Portugal: 0,978 eura po litri

Glavni portugalski porez na gorivo, poznat kao ISP, u tjednu do 14. rujna iznosio je 0,432 eura po litri. U njega je uključena i nekadašnja naknada za cestovne usluge, koja i dalje čini 8,7 centi po litri benzina.

ISP je umanjen privremenim popustom. Ta se mjera primjenjuje kada cijene porastu za više od 10 centi u odnosu na razinu s početka ožujka, a vozačima se na taj način vraća dodatni prihod od PDV-a koji država ubire zbog viših cijena.

Naknada za emisije ugljika u 2026. iznosi dodatnih 0,159 eura po litri, dok PDV od 23 posto dodaje još 0,387 eura.

Sve tri stavke zajedno iznose 0,978 eura po litri, pokazuju najnoviji podaci Europske komisije.

7. Italija: 1,049 eura po litri

Italija naplaćuje trošarinu od 0,673 eura po litri. Benzin i dizel od siječnja imaju jednaku stopu, nakon što je vlada trošarinu na benzin smanjila za 4,05 centi, a onu na dizel povećala za isti iznos.

Rim je od kraja srpnja nekoliko puta smanjivao trošarinu na dizel kako bi ublažio posljedice rasta cijena.

Za benzin takvog smanjenja nije bilo.

PDV od 22 posto dodaje još 0,376 eura.

Talijanska država tako je na svakoj prodanoj litri ubirala 1,049 eura, nešto više od polovice maloprodajne cijene od 2,084 eura.

6. Francuska: 1,052 eura po litri

Francuska trošarina na benzin, nekada poznata kao TICPE, od 1. ožujka iznosi 0,690 eura po litri.

PDV od 20 posto dodaje još 0,362 eura.

Francuski vozači tako za svaku litru benzina plaćaju ukupno 1,052 eura poreza.

5. Grčka: 1,133 eura po litri

Grčka na bezolovni benzin naplaćuje trošarinu od 0,70 eura po litri.

Dvije manje naknade, koje se obračunavaju kao postotak cijene, dodaju još oko 1,5 centi. Riječ je o naknadi za carinsku obradu i doprinosu posebnom fondu za naftu.

PDV od 24 posto dodaje još 0,418 eura.

Ukupno porezno opterećenje doseže 1,133 eura po litri, odnosno 52,5 posto maloprodajne cijene. To je najveći udio među deset država na ovoj ljestvici.

4. Njemačka: 1,179 eura po litri

Njemački porez na energiju za benzin fiksiran je na 65,45 centi po litri. Berlin ga je zbog rata privremeno smanjio za 14,04 centa od 1. svibnja do 30. lipnja, ali sada se ponovno primjenjuje puna stopa.

Naknada za emisije ugljika dodaje oko 0,148 eura po litri. Od siječnja se certifikati za emisije CO2 iz fosilnih goriva prodaju na dražbama unutar raspona od 55 do 65 eura po toni.

PDV od 19 posto, jedan od najnižih u EU-u, dodaje još 0,376 eura.

Porez na energiju, cijena emisija ugljika i PDV zajedno iznose 1,179 eura po litri, otprilike polovicu iznosa koji njemački vozači plaćaju na benzinskim postajama.

3. Finska: 1,193 eura po litri

Finska davanja na gorivo od 0,722 eura po litri sastoje se od tri dijela: poreza na energetski sadržaj goriva, poreza na CO2 i manje naknade za sigurnost opskrbe.

U siječnju je Helsinki vrijednost ugljika koja se koristi za izračun poreza na CO2 smanjio sa 62 na 56,8 eura po toni.

Finska se posebno izdvaja po PDV-u. Stopa od 25,5 posto druga je najviša u EU-u, odmah iza mađarskih 27 posto, a cijenu litre povećava za 0,471 euro.

Ukupna porezna davanja u Finskoj iznose 1,193 eura po litri, prema najnovijim podacima Europske komisije.

2. Danska: 1,230 eura po litri

Danska ima najskuplji benzin u EU-u, s cijenom od 2,564 eura po litri, ali nema i najveće porezno opterećenje.

Davanja na gorivo prije PDV-a ukupno iznose 5,36 danskih kruna po litri, odnosno oko 0,717 eura.

Sastoje se od poreza na energiju, poreza na CO2 i naknade za dušikove okside, pri čemu samo dio koji se odnosi na CO2 iznosi 1,86 kruna, javlja N1.

PDV od 25 posto obračunava se na visoku cijenu prije oporezivanja od 1,334 eura. Time se na svaku litru dodaje još 0,513 eura, što je najveći iznos PDV-a u Europskoj uniji.

Ukupna porezna davanja tako dosežu 1,230 eura po litri, a više ima samo Nizozemska.

1. Nizozemska: 1,270 eura po litri

Nijedna država Europske unije ne ubire više poreza po litri benzina od Nizozemske.

Nizozemska trošarina na benzin u 2026. iznosi 844,69 eura na 1000 litara, što je najviša stopa u EU-u. Naknada kojom se financiraju nacionalne zalihe nafte dodaje još 0,8 centi po litri.

PDV od 21 posto iznosi dodatnih 0,422 eura.

Na svaku litru benzina prodanu u Nizozemskoj prošlog tjedna tako je otpadalo 1,270 eura poreza i davanja, odnosno 52 posto maloprodajne cijene od 2,434 eura.