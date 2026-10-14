Vozači, pazite gdje ostavljate automobil! Kazna s 30 skače na čak 300 eura, evo u kojim slučajevima

Vozače u Hrvatskoj uskoro bi mogle dočekati znatno strože kazne za nepropisno parkiranje. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović predstavio je prijedlog izmjena Zakona o sigurnosti prometa na cestama, kojim se za određene posebno opasne slučajeve parkiranja predviđa povećanje kazne s dosadašnjih 30 na čak 300 eura.

Riječ je o deseterostrukom povećanju kazne, a cilj je spriječiti situacije u kojima nepropisno ostavljena vozila ugrožavaju pješake, osobe s invaliditetom i prolazak žurnih službi.

Za koje parkiranje prijeti kazna od 300 eura?

Predloženo povećanje odnosi se na posebno opasne oblike nepropisnog zaustavljanja i parkiranja, osobito kada vozilo onemogućava prolazak interventnih vozila, blokira pristup osobama s invaliditetom ili prisiljava pješake na nesigurno kretanje kolnikom.

Takve situacije mogu imati ozbiljne posljedice, posebno kada vatrogasci, hitna pomoć ili druge žurne službe zbog nepropisno parkiranog automobila ne mogu pravodobno stići do mjesta intervencije.

Važno je naglasiti da se kazna od 300 eura ne bi odnosila na svako nepropisno parkiranje, nego na slučajeve koje zakon posebno prepoznaje kao opasne.

Izmjene još nisu stupile na snagu

Ministar Božinović poručio je kako cilj predloženih izmjena nije povećanje prihoda od kazni, nego podizanje razine sigurnosti na hrvatskim prometnicama.

Uz strože kažnjavanje opasnog parkiranja, najavljene su i veće kazne za nekorištenje sigurnosnog pojasa, ilegalne automobilske utrke te određene prekršaje povezane s električnim romobilima.

Riječ je zasad o prijedlogu zakonskih izmjena, što znači da nove kazne još nisu na snazi. Njihova primjena ovisit će o donošenju i stupanju na snagu izmijenjenog zakona.