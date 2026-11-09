Stiže veliko pojeftinjenje goriva! Od sutra nove cijene na crpkama, evo koliko padaju

Dobre vijesti za vozače! Od utorka, 10. studenoga, na snagu stupaju nove cijene goriva, a pojeftinjuju sve vrste naftnih derivata. Benzin će biti jeftiniji za osam, dizel za četiri, a plavi dizel za sedam centi po litri.

Vlada Republike Hrvatske na današnjoj je sjednici donijela nove uredbe kojima nastavlja regulirati cijene goriva. Nove cijene vrijedit će sljedećih sedam dana.

Prema novoj odluci, cijene goriva iznosit će:

Benzin: 1,61 euro po litri (jeftiniji za 8 centi)

Dizel: 1,85 eura po litri (jeftiniji za 4 centa)

Plavi dizel: 1,38 eura po litri (jeftiniji za 7 centi)

UNP za spremnike: 1,81 euro po kilogramu (jeftiniji za 6 centi)

UNP za boce: 2,39 eura po kilogramu (jeftiniji za 6 centi)

To znači da će vozači za spremnik od 50 litara benzina izdvojiti četiri eura manje nego dosad, dok će isti spremnik dizela platiti dva eura manje.

Iz Vlade ističu da bi bez njihovih mjera cijena benzina iznosila 1,72 eura, dizela 2,11 eura, a plavog dizela 1,43 eura po litri.

Nove cijene stupaju na snagu u utorak, 10. studenoga, i vrijedit će sedam dana.