Vozači, oprez: Zbog velikih radova na Klisu ova cesta ostaje zatvorena sve do kraja listopada

Zbog nastavka radova na izgradnji kanalizacijskog kolektora K4 na području Klisa produljuje se privremena regulacija prometa, pa će dio lokalne ceste ostati potpuno zatvoren za promet još više od dva mjeseca.

Riječ je o radovima koji se izvode u sklopu projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Klis, odnosno rekonstrukcije i dogradnje sustava odvodnje i vodoopskrbe. Za sav promet zatvorena je dionica javne lokalne ceste LC 67075, odnosno dio Ulice put stare rere u Klisu, od stacionaže 5+150 do 6+180. Kako je najavljeno, cesta će ostati zatvorena do 31. listopada 2026. godine.

Za vrijeme trajanja privremene regulacije prometa obilazak će se odvijati nerazvrstanim cestama, dok će na raskrižjima koja gravitiraju području radova biti postavljena odgovarajuća prometna signalizacija.

Vozačima se stoga preporučuje dodatan oprez te praćenje privremeno postavljenih prometnih znakova i korištenje označenih obilaznih pravaca. Investitor radova je Vodovod i kanalizacija Split, dok je za izvođenje radova zadužena zagrebačka tvrtka VODOTEHNIKA d.d.