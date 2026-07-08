Vozači, oprez! Večeras se asfaltira Spinčićeva ulica

Grad Split obavijestio je građane da će se u noći sa srijede na četvrtak izvoditi radovi na sanaciji asfaltnog kolnika u Spinčićevoj ulici.

Radovi će trajati od 21 sat do 5 sati ujutro, a za to vrijeme na snazi će biti privremena regulacija prometa. Promet će se odvijati uz ručno upravljanje, u skladu s važećim propisima o privremenoj regulaciji prometa i sigurnosti na cestama.

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Iz Grada mole vozače i ostale sudionike u prometu za dodatno strpljenje i oprez tijekom prolaska dionicom na kojoj će se izvoditi radovi, kao i za poštivanje privremene prometne signalizacije.

Građanima zahvaljuju na razumijevanju te ističu kako su radovi dio redovitog održavanja prometne infrastrukture.