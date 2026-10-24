Vozači, oprez! Policija pojačala kontrole diljem županije, za nedjelju najavljena posebna akcija

Na prometnicama diljem Splitsko-dalmatinske županije ovog se vikenda provodi pojačan policijski nadzor. Posebna pozornost usmjerena je na vozače koji svojim ponašanjem predstavljaju najveću opasnost za sigurnost prometa, a za nedjelju navečer najavljena je i posebna četverosatna akcija.

Kako su u petak najavili iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske, policijski službenici tijekom vikenda pojačano će kontrolirati promet na području cijele županije.

U fokusu nadzora bit će prije svega vozači koji upravljaju vozilima pod utjecajem alkohola ili droga, oni koji prekoračuju dopuštenu brzinu te ponavljači težih prometnih prekršaja.

Cilj ovih aktivnosti je pravodobno otkrivanje i sankcioniranje opasnih ponašanja, smanjenje broja prometnih nesreća te sprječavanje stradavanja na cestama.

U nedjelju posebna akcija 'Faktori rizika'

Uz redovite pojačane vikend-kontrole, policija je najavila i zasebnu operativnu akciju pod nazivom „Faktori rizika”.

Akcija će se provoditi u nedjelju, 25. listopada, od 18 do 22 sata.

Iz policije ponovno apeliraju na sve vozače i ostale sudionike u prometu da se pridržavaju prometnih propisa i izbjegavaju rizične postupke kojima mogu ugroziti vlastitu sigurnost, ali i živote drugih.

Posebno upozoravaju građane da ne sjedaju za upravljač nakon konzumacije alkohola, da poštuju ograničenja brzine te vožnju prilagode stanju kolnika i vremenskim uvjetima.

Odgovorno ponašanje svih sudionika ključno je za sigurniji promet i sprječavanje nesreća s teškim posljedicama.

„Čuvajte sebe i druge u prometu!”, poručuju iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske.