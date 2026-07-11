Vozači, oprez! Otežana vožnja zbog kvara kamiona kod Blata na Cetini

Pojačan je promet na većini cesta prema moru i unutrašnjosti, upozorava Hrvatski autoklub (HAK). Najveće gužve bilježe se na autocestama, dok se povremeni zastoji stvaraju i na dionicama na kojima su u tijeku radovi. Kolnici su mjestimice mokri i skliski pa se vozačima savjetuje dodatni oprez.
Dodatne poteškoće u prometu stvara teretno vozilo u kvaru u tunelu Stražina, u smjeru Dubrovnika, prije izlaza Blato na Cetini. Na toj se dionici vozi samo jednom prometnom trakom, uz ograničenje brzine od 40 kilometara na sat.
Iz HAK-a pozivaju vozače da prilagode brzinu uvjetima na cesti, održavaju siguran razmak između vozila i prate prometne informacije zbog mogućih zastoja i izmijenjenih uvjeta vožnje.
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