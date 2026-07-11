Vozači, oprez! Otežana vožnja zbog kvara kamiona kod Blata na Cetini

Pojačan je promet na većini cesta prema moru i unutrašnjosti, upozorava Hrvatski autoklub (HAK). Najveće gužve bilježe se na autocestama, dok se povremeni zastoji stvaraju i na dionicama na kojima su u tijeku radovi. Kolnici su mjestimice mokri i skliski pa se vozačima savjetuje dodatni oprez.

Dodatne poteškoće u prometu stvara teretno vozilo u kvaru u tunelu Stražina, u smjeru Dubrovnika, prije izlaza Blato na Cetini. Na toj se dionici vozi samo jednom prometnom trakom, uz ograničenje brzine od 40 kilometara na sat.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Iz HAK-a pozivaju vozače da prilagode brzinu uvjetima na cesti, održavaju siguran razmak između vozila i prate prometne informacije zbog mogućih zastoja i izmijenjenih uvjeta vožnje.