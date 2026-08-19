Vozači, oprez: Od sutra radovi u prometnoj splitskoj ulici, evo do kada će trajati

U četvrtak, 20. kolovoza, počinju radovi na sanaciji asfaltnog zastora u Ulici Grge Novaka u Splitu, zbog čega se očekuju izmjene u odvijanju prometa.

Tijekom izvođenja radova na snazi će biti privremena regulacija prometa, postavljena u skladu s Pravilnikom o privremenoj regulaciji prometa i Zakonom o sigurnosti prometa na cestama.

Vozače i ostale sudionike u prometu poziva se na pojačan oprez, strpljenje i poštivanje postavljene prometne signalizacije.

Prema najavljenom rasporedu, radovi bi trebali trajati do petka, 28. kolovoza 2026. godine.