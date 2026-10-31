VOZAČI, OPREZ! Od sutra obvezna svjetla i danju, tko zaboravi riskira kaznu

Od nedjelje, 1. studenoga, na hrvatskim cestama ponovno počinje obveza korištenja dnevnih ili kratkih svjetala tijekom dana. Pravilo vrijedi sve do 31. ožujka, a vozačima koji ga ne poštuju prijeti novčana kazna od 30 eura, upozorava policija.

Sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, vozači motornih vozila od 1. studenoga do 31. ožujka moraju i tijekom dnevne vožnje imati uključena dnevna ili kratka svjetla.

Riječ je o sezonskoj zakonskoj obvezi na koju policija podsjeća uoči početka studenoga, kada zbog kraćih dana i promjenjivih vremenskih uvjeta vidljivost na cestama može biti smanjena.

Za motocikliste i mopediste pravilo vrijedi cijele godine

Za razliku od vozača automobila, vozači motocikala i mopeda dužni su tijekom cijele godine, bez obzira na godišnje doba, danju voziti s uključenim kratkim svjetlima.

Za nepoštivanje zakonskih odredbi o korištenju svjetala na motornim vozilima propisana je novčana kazna od 30 eura.

Biciklistima i vozačima romobila prijeti kazna od 60 eura

Policija posebno upozorava i vozače bicikala te osobnih prijevoznih sredstava, među kojima su i električni romobili.

Prema zakonskim propisima, oni od prvog sumraka do potpunog svanuća, odnosno tijekom noći, moraju imati upaljeno jedno bijelo svjetlo na prednjoj strani i jedno crveno svjetlo na stražnjoj strani.

Ista obveza vrijedi i tijekom dana kada je vidljivost smanjena, primjerice zbog magle ili drugih nepovoljnih vremenskih uvjeta.

Za bicikliste i vozače osobnih prijevoznih sredstava koji ne poštuju navedeno pravilo predviđena je novčana kazna od 60 eura.

Policija poziva na oprez

Iz policije ponovno apeliraju na sve sudionike u prometu da poštuju prometne propise i vode računa o vlastitoj sigurnosti, ali i sigurnosti drugih.

Pravodobnim uključivanjem svjetala vozila postaju uočljivija ostalim sudionicima u prometu, što je posebno važno tijekom jesenskih i zimskih mjeseci.

Vozačima se zato savjetuje da prije polaska provjere jesu li im svjetla ispravna i uključena te da vožnju prilagode uvjetima na cestama.