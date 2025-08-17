Vozači, oprez! Od ponedjeljka se zatvara ova ulica u Splitu zbog radova

Od ponedjeljka, 18. kolovoza 2025 do 30. studenog 2025, dijelom se zatvara Ulica kralja Zvonimira na Kamenu zbog izvođenja radova na poboljšanju vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split-Solin. Ulica će biti zatvorena u dvije faze za sve osim za vozila gradilišta i stanara.

"Privremena regulacija prometa bit će jasno označena na terenu, a sve sudionike u prometu i stanovnike tog područja molimo za strpljenje i povećan oprez tijekom trajanja radova", poručuju iz ViK-a.