Close Menu

Vozači, oprez! Od ponedjeljka se zatvara ova ulica u Splitu zbog radova

Vozači se pozivaju na pojačan oprez

Od ponedjeljka, 18. kolovoza 2025 do 30. studenog 2025, dijelom se zatvara Ulica kralja Zvonimira na Kamenu zbog izvođenja radova na poboljšanju vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split-Solin. Ulica će biti zatvorena u dvije faze za sve osim za vozila gradilišta i stanara.

"Privremena regulacija prometa bit će jasno označena na terenu, a sve sudionike u prometu i stanovnike tog područja molimo za strpljenje i povećan oprez tijekom trajanja radova", poručuju iz ViK-a.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
1
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
2