Vozači, oprez: Od ponedjeljka kreću novi radovi u Splitu, uvodi se privremena regulacija

U ponedjeljak, 5. listopada, započinju radovi na sanaciji asfaltnog zastora u Ulici Put Duilova u Splitu, zbog čega će na toj prometnici biti uspostavljena privremena regulacija prometa. Kako je najavljeno, posebna regulacija bit će na snazi tijekom izvođenja radova, a vozači i ostali sudionici u prometu pozivaju se na dodatan oprez te poštivanje postavljene prometne signalizacije.

Radovi bi trebali trajati do petka

Predviđeno je da radovi traju do petka, 9. listopada 2026. godine. Privremena regulacija prometa bit će organizirana u skladu s Pravilnikom o privremenoj regulaciji prometa i označavanju te osiguranju radova na cestama, kao i Zakonom o sigurnosti prometa na cestama. Sudionicima u prometu preporučuje se povećan oprez prilikom prolaska područjem radova te pridržavanje privremeno postavljene prometne signalizacije.