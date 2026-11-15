Vozači, oprez! Od danas obvezna zimska oprema, HAK upozorava na maglu i moguću poledicu

Od danas, 15. studenoga, na snagu stupa obveza korištenja zimske opreme na propisanim zimskim dionicama javnih cesta u Hrvatskoj. Istodobno, Hrvatski autoklub (HAK) upozorava vozače na mjestimice mokre i skliske kolnike, smanjenu vidljivost zbog magle te moguću poledicu zbog niskih temperatura.

Prema jutarnjem izvješću HAK-a, ažuriranom u nedjelju u 6:56 sati, svi važniji cestovni pravci otvoreni su za sve skupine vozila.

Prometovanje je omogućeno autocestom A1 Zagreb – Split – Dubrovnik i autocestom A6 Rijeka – Zagreb, kao i državnom cestom DC1 te starom cestom kroz Gorski kotar (DC3).

Za sve skupine vozila otvorene su i Jadranska magistrala (DC8), državna cesta Maslenica – Zaton Obrovački (DC54), Paški most i Krčki most.

Oprez zbog magle i moguće poledice

Iako su glavni prometni pravci prohodni, vozačima se savjetuje dodatan oprez. Kolnici su na pojedinim dionicama mokri ili vlažni i skliski, dok magla u unutrašnjosti zemlje mjestimice smanjuje vidljivost.

Posebnu pozornost potrebno je obratiti na mogućnost stvaranja poledice zbog niskih temperatura, osobito na mostovima i nadvožnjacima.

Vozačima se preporučuje prilagoditi brzinu uvjetima na cesti te održavati dovoljan sigurnosni razmak između vozila.

Od danas obvezna zimska oprema, bez obzira na vremenske uvjete

Nedjelja, 15. studenoga, ujedno označava početak razdoblja obvezne uporabe zimske opreme na zimskim dionicama javnih cesta u Hrvatskoj.

Ta obveza traje sve do 15. travnja 2027. godine, a odnosi se na motorna vozila koja prometuju propisanim zimskim dionicama, neovisno o vremenskim prilikama i stanju kolnika.

To znači da je na tim dionicama zimska oprema obvezna čak i kada nema snijega ili leda te kada su kolnici potpuno suhi.

Pomorski promet odvija se bez poteškoća

Dobre vijesti stižu iz pomorskog prometa. Prema izvješću HAK-a ažuriranom u 6:50 sati, u pomorskom prometu nema poteškoća.

Budući da se vremenski uvjeti i stanje na cestama mogu brzo promijeniti, vozačima se preporučuje provjeriti najnovije informacije HAK-a prije polaska na put.