Vozači, oprez: Nesreća na A1, problemi kod Makarske i Kaštela, HAK upozorava na zastoje

Promet je ovoga jutra na brojnim hrvatskim cestama pojačan, a Hrvatski autoklub upozorava vozače na maglu u unutrašnjosti, povećanu gustoću prometa na gradskim cestama i obilaznicama te moguće kraće zastoje u zonama radova i privremene regulacije prometa. Poseban oprez potreban je i vozačima koji putuju kroz Dalmaciju, gdje je zbog prometne nesreće otežano prometovanje na autocesti A1. Na autocesti A1 između čvorova Šibenik i Skradin, na 316. kilometru i 900 metara u smjeru Zagreba, zbog prometne nesreće vozi se samo jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine. Problema ima i na Jadranskoj magistrali. U mjestu Kuk kod Makarske prometuje se uz ograničenje brzine od 30 kilometara na sat.

Odron kod Kaštela, posebna regulacija na magistrali

Vozači trebaju biti dodatno oprezni i na području Kaštela. Na Jadranskoj magistrali zbog odrona u Kaštel Kambelovcu promet se odvija uz privremenu regulaciju. Na pojedinim drugim dionicama DC8 također je postavljena privremena prometna signalizacija zbog radova. Na državnoj cesti DC1, koja povezuje Zagreb, Karlovac, Gračac, Knin i Sinj te uključuje brzu cestu Solin – Klis, također su na pojedinim dijelovima na snazi posebne regulacije zbog radova. Pojačan promet bilježi se i na zagrebačkom području. Na autocesti A2 kod čvora Zagreb zapad u smjeru Zagreba kolona je duga oko dva kilometra, a usporeno se vozi i na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb zapad. Oko dva kilometra duga kolona zabilježena je i na autocesti A4, na prilazu radovima između Popovca i Zagreba istok.

Zbog Thompsonova koncerta posebna regulacija u Vukovaru

HAK upozorava i na velike promjene u prometu koje slijede u Vukovaru zbog koncerta Marka Perkovića Thompsona, koji će se održati 29. kolovoza u Vukovarskoj gospodarskoj zoni. Od 27. do 30. kolovoza na području grada i prilaznim pravcima bit će na snazi posebna prometna regulacija. Dio cesta oko lokacije koncerta bit će zatvoren, dok će državne ceste D55, D2, D57 i D519 prema Vukovaru ostati otvorene. Grad Vukovar za posjetitelje je osigurao i besplatno parkiralište. Vozačima se savjetuje da prije puta provjere stanje na cestama, prilagode brzinu uvjetima te održavaju dovoljan sigurnosni razmak.