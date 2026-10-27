Vozači, oprez! Na autoceste stiže novi sustav nadzora, usporavanje ispred radara više neće biti dovoljno

No na sljedećem putovanju kroz Sloveniju vozači bi trebali obratiti pozornost i na jednu važnu novost. Na nekoliko dionica slovenskih autocesta postavljene su nove kamere koje neće pratiti samo koliko brzo vozite u određenom trenutku, već će izračunavati vašu prosječnu brzinu na cijeloj dionici. Drugim riječima, dobro poznata taktika kočenja neposredno prije radara i ubrzavanja nakon njega više neće biti dovoljna!, piše portal Putni kofer.

Za razliku od klasičnih radara, koji brzinu vozila mjere na određenom mjestu, novi sustav funkcionira na nešto drukčiji način. Kamere postavljene na početku nadzirane dionice bilježe prolazak automobila i točno vrijeme ulaska, dok drugi komplet kamera registrira kada je vozilo stiglo do kraja dionice. Na temelju udaljenosti između tih dviju točaka i vremena potrebnog za njezino svladavanje sustav izračunava prosječnu brzinu vozila.

Primjerice, ako je nadzirana dionica duga deset kilometara, a automobil je prijeđe za četiri minute, njegova prosječna brzina iznosi 150 kilometara na sat. Ako je ondje ograničenje 130 kilometara na sat, vozač je prekoračio dopuštenu brzinu, bez obzira na to koliko je brzo vozio u trenutku prolaska pokraj kamera. To ujedno znači da naglo usporavanje neposredno prije kamere neće pomoći vozačima koji su veći dio nadzirane dionice vozili prebrzo. Cilj ovakvog sustava je poticanje ravnomjernije i sigurnije vožnje tijekom cijelog putovanja.

Prema informacijama slovenskog Ureda za mjeriteljstvo, sustav sekcijskog nadzora postavljen je na četiri dionice važnih autocestovnih pravaca. Riječ je o sljedećim lokacijama:

A1 Logatec -Vrhnika, u smjeru Ljubljane.

A2 Ljubljana Brod – Vodice, u smjeru Kranja.

A2 Grosuplje – Ivančna Gorica, u smjeru Novog Mesta.

A1 Podmilj – Ločica, u smjeru Maribora, na području trojanskih tunela.

A koliko bi vozače moglo stajati prekoračenje brzine na slovenskim autocestama? Odgovor je, ovisno o tome koliko su prekoračili dopušteno ograničenje, od 40 pa sve do 1.200 eura!

Prema slovenskim prometnim propisima, za prekoračenje do 10 kilometara na sat predviđena je kazna od 40 eura, dok se za vožnju između 10 i 30 kilometara na sat iznad ograničenja plaća 80 eura. Kazna raste na 160 eura za prekoračenje između 30 i 40 kilometara na sat, a oni koji dopuštenu brzinu premaše za više od 40 do 50 kilometara na sat riskiraju kaznu od 250 eura.

Još ozbiljnije posljedice čekaju vozače koji prekorače ograničenje za više od 50 kilometara na sat, dok će oni koji voze više od 60 kilometara na sat iznad dopuštene brzine morati platiti čak 1.200 eura. Uz novčane kazne, za teža prekoračenja predviđeni su i kazneni bodovi.