Vozači, oprez: MUP postavlja 120 novih kućišta za radare, a neće snimati samo brzinu

Ministarstvo unutarnjih poslova dodatno širi sustav nadzora prometa na hrvatskim cestama. Raspisan je natječaj za nabavu 40 novih fiksnih radarskih uređaja i 120 pripadajućih kućišta, a nova tehnologija neće služiti samo za otkrivanje prekoračenja brzine.

Uređaji će moći evidentirati i vožnju u nedopuštenom smjeru te nepropisno pretjecanje preko pune crte.

Procijenjena vrijednost nabave iznosi 2,725 milijuna eura bez PDV-a, a natječaj je u utorak objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave.

Tri puta više kućišta nego radara

Iako se nabavlja 40 radara, predviđeno je čak 120 kućišta. Uređaji će se premještati s jedne lokacije na drugu, što znači da vozači neće moći znati nalazi li se u pojedinom kućištu u tom trenutku aktivan radar.

Lokacije će određivati MUP tijekom dvogodišnjeg trajanja okvirnog sporazuma. Sustav bi trebao biti postavljen na najviše 120 lokacija u županijama koje odredi Ministarstvo.

Prema natječajnoj dokumentaciji, podaci o konkretnim lokacijama imat će ograničen pristup, a bit će dostavljeni odabranom dobavljaču.

Snimat će više prometnih traka i oba smjera

Novi uređaji trebali bi istodobno nadzirati najmanje tri prometne trake. Moći će snimati vozila koja se približavaju radaru, ali i ona koja se od njega udaljavaju.

Radari moraju funkcionirati tijekom dana i noći, kao i u uvjetima smanjene vidljivosti. Za snimanje će koristiti infracrveno osvjetljenje koje ne bi trebalo zasljepljivati vozače.

Predviđeno je i automatsko očitavanje registarskih oznaka. Osim registracija država članica Europske unije, sustav će morati prepoznavati tablice niza drugih država, među kojima su Bosna i Hercegovina, Srbija, Švicarska, Turska, Ukrajina i Rusija.

Podaci o utvrđenom prekršaju slat će se izravno u informacijski sustav MUP-a. Uz fotografiju vozila, sustav će bilježiti mjesto prekršaja, prometnu traku, smjer kretanja i izmjerenu brzinu.

Nabava se provodi u sklopu projekta unapređenja i modernizacije rada prometne policije.

Obuka policajaca i tehničara

Odabrani dobavljač neće biti zadužen samo za isporuku i postavljanje opreme. Morat će organizirati i obuku za najmanje 70 policijskih službenika te 20 tehničkih djelatnika.

Za sustav je predviđeno jamstvo od najmanje dvije godine, dok zainteresirane tvrtke ponude mogu dostaviti do 9. listopada.

MUP planira sklopiti dvogodišnji okvirni sporazum s jednim dobavljačem, nakon čega će se pojedinačni ugovori sklapati ovisno o potrebama. Od sklapanja pojedinačnog ugovora dobavljač će imati 120 dana za isporuku opreme te dodatnih 60 dana za njezinu instalaciju.