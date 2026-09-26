Vozači, oprez: Kolone na A1 kod Perušića i Otočca, tunel Plasina povremeno se zatvara

Pojačan promet bilježi se na važnijim cestama i pojedinim graničnim prijelazima, a zastoji se povremeno stvaraju u zonama radova, izvijestio je Hrvatski autoklub u subotu u 13:52 sati.

Najveći problemi trenutačno su na autocesti A1, gdje je zbog prometne nesreće između čvorova Perušić i Otočac, između 164. i 163. kilometra u smjeru Zagreba, promet usporen i odvija se jednim trakom.

Kolona na toj dionici duga je oko dva kilometra, dok se pred tunelom Plasina u smjeru Zagreba također stvorila kolona od oko dva kilometra. Tunel se povremeno zatvara iz sigurnosnih razloga.

Dodatna gužva na A1 zabilježena je i oko 145. kilometra, također između čvorova Perušić i Otočac u smjeru Zagreba, gdje se zbog radova vozi jednim trakom u koloni dugoj oko tri kilometra.

Nesreća i na A3

Problema ima i na autocesti A3 Bregana – Lipovac. Zbog prometne nesreće u zoni radova između čvorova Lužani i Nova Gradiška, na 173.+300 kilometru u smjeru Bregane, promet se odvija otežano jednim trakom, uz kolonu dugu oko kilometar.

Na autocesti A6 Rijeka – Zagreb u tunelu Sopač, na kolniku u smjeru Zagreba, nalazi se predmet na cesti. Promet se ondje vodi jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine od 60 kilometara na sat.

Zbog prometne nesreće potpuno je prekinut promet na županijskoj cesti ŽC4100 Požega – Biškupci.

Usporeno i na A4, riječkoj obilaznici i Magistrali

Povećana gustoća prometa i usporena vožnja bilježe se i na autocesti A4 Goričan – Zagreb između čvorova Zagreb istok i Sesvete u smjeru Goričana.

Vozi se usporeno i na riječkoj obilaznici, odnosno autocesti A7, između čvorova Rijeka zapad i Učka u smjeru Rupe.

Gužve su prisutne i na Jadranskoj magistrali, i to na području Crikvenice i Stobreča.

HAK vozačima savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju dovoljan sigurnosni razmak između vozila.