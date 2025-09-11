Vozači, nemojte se uzalud "okretati" večeras: Zatvara se brza cesta Solin - Klis

Zbog redovnog održavanja tunela Mravince, u noćnim satima s četvrtka na petak (11. na 12. rujna) od 22 do 5 sati za sav promet će biti zatvorena brza cesta DC1 Solin-Klis, dionica rotor Bilice – čvor Klis Grlo. Obilazno će se voziti starom kliškom cestom, najavljuje HAK.

Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.

Izvanredne situacije na cestama, 18:30. zbog prometne nesreće na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvorova Jakuševec i Kosnica, na 29. km u smjeru Lipovca, vozi se jednom prometnom trakom u koloni dugoj oko 4 km;

zbog prometne nesreće prekinut je promet na Jadranskoj magistrali (DC8) između Lukovog Šugarja i Barić Drage (kod tunela Kiac). Obilazak je Karlobag-Baške Oštarije-Gospić;

zbog prometne nesreće na državnoj cesti DC3 Karlovac-Rijeka u Delnicama vozi se jednim trakom neizmjence.