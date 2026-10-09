Vozači, ne čekajte 15. studenoga: Evo kada je najbolje zamijeniti gume i izbjeći velike gužve

Kišna jutra i blago spuštanje jutarnjih temperatura podsjećaju nas da smo ušli u jesen. Za vozače to znači pripremanje na drugi režim i vožnje i brige o vozilima. Naravno, to podrazumijeva i razmišljanje o zimskim gumama. Ima vremena - možda ćete sada reći. Ima li vremena ili ne, to ovisi (i) o tome želite li izmjenu setova guma na automobilu obaviti brzo ili nakon čekanja u redu. Naime, isti prizor ponavlja se svake jeseni: približi se 15. studenoga, vozači se sjete zimskih guma, a pred vulkanizerskim radionicama nastanu kolone. Izmjena koju smo mogli obaviti mirno postaje još jedna obveza praćena čekanjem i nervozom. Realno, nema potrebe da svi krenemo vulkanizeru u istom tjednu. Zimske gume mogu se montirati i u listopadu, tri do četiri tjedna prije početka obveze zimske opreme. Propisani datum nije znak da se do toga dana moramo voziti na ljetnim gumama, piše Večernji.

Ranija izmjena omogućuje da posao zamjene ljetnih guma zimskima obavimo prije sezonske navale i da spremni dočekamo prvo ozbiljnije zahlađenje. Montaža nekoliko tjedana ranije neće oštetiti zimske gume. Na montažu zimskih guma u Hrvatskoj, dakle, ne treba čekati do 15. studenoga. Ako temperature padaju, jutra su hladna, ceste vlažne i uvjeti sve više nalikuju zimskima, zamjena već tijekom listopada može biti razumna odluka. Ljetne gume na niskim temperaturama postaju tvrđe i slabije prianjaju, zbog čega se može povećati rizik od proklizavanja i produljiti zaustavni put.

Uvjeti na cestama već se mijenjaju. Jutra su hladnija, sunce više ne zagrijava cestu kao ljeti, asfalt nije vruć, magle su sve češće, a dan traje sve kraće. To znači više vožnje po hladnoj i vlažnoj podlozi, često uz slabiju vidljivost. Upravo u takvim uvjetima dobro je imati gume prilagođene hladnijem dijelu godine. Smjesa ljetne gume na niskim temperaturama otvrdne – slikovito rečeno, postane „tvrda poput kamena” – pa guma teže ostvaruje dobro prianjanje uz hladan asfalt. Posljedica može biti lakše proklizavanje, slabija kontrola nad vozilom i dulji zaustavni put, posebno na mokroj ili skliskoj cesti. Od 15. studenoga do 15. travnja zimska oprema obvezna je na propisanim zimskim dionicama javnih cesta u Hrvatskoj, bez obzira na vrijeme. Na ostalim cestama potrebna je kada nastupe zimski uvjeti, odnosno snijeg ili poledica. Proizvođači kao orijentir za izmjenu guma često navode temperature oko 7 °C. Ipak, to nije čarobna granica, nego podsjetnik da pratimo vrijeme i uvjete u kojima vozimo.