Vozači diljem Hrvatske od danas imaju priliku besplatno provjeriti tehničku ispravnost svojih automobila. Od 23. do 28. studenoga 2026. godine u svim stanicama za tehnički pregled vozila održava se preventivno-sigurnosna akcija „Dani tehničke ispravnosti vozila“.

Akcija se provodi pod pokroviteljstvom Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske, u suradnji s Hrvatskim autoklubom (HAK) i Centrom za vozila Hrvatske (CVH).

Cilj je potaknuti vozače da na vrijeme provjere stanje svojih vozila, otkriju moguće nedostatke i tako povećaju sigurnost na cestama.

Što će se sve besplatno provjeravati?

Tijekom akcije stručnjaci u stanicama za tehnički pregled provjeravat će nekoliko ključnih dijelova vozila:

Opće stanje vozila

Ispravnost kočnica

Donji postroj vozila

Ispušne plinove

Svjetlosnu signalizaciju

Pregled je potpuno besplatan, a vozači se mogu javiti u stanicu za tehnički pregled i zatražiti preventivnu kontrolu svojeg vozila.

Nema kazni ni sankcija za neispravna vozila

Posebno je važno naglasiti da je riječ o preventivnoj akciji, a ne o redovnom tehničkom pregledu.

Vozači čija vozila ne prođu preventivnu provjeru neće biti sankcionirani u sklopu ove akcije. Umjesto toga, stručne osobe upozorit će ih na utvrđene nedostatke, savjetovati kako ih otkloniti te ih uputiti u ovlašteni servis.

Besplatni pregled ne zamjenjuje obvezni redovni tehnički pregled, a akcija se ne odnosi na vozila koja upravo u razdoblju od 23. do 28. studenoga imaju zakonsku obvezu obavljanja tehničkog pregleda i registracije.

Prilika koju vrijedi iskoristiti

Tehnička ispravnost vozila jedan je od ključnih čimbenika sigurnosti u prometu. Pravodobnim otkrivanjem problema s kočnicama, svjetlima ili drugim dijelovima automobila moguće je spriječiti opasne situacije i prometne nesreće.

Organizatori zato pozivaju sve vozače da iskoriste ovu priliku i bez dodatnih troškova provjere stanje svojih vozila.

Akcija traje do subote, 28. studenoga, u svim stanicama za tehnički pregled vozila u Hrvatskoj.