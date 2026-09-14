Vozači iz Splita, Sinja i Dicma morat će obilazno kod "malog rotora". Zatvara se dio županijske ceste, ovo morate pročitati

Iz Županijske uprave za ceste Split javljaju kako su danas, 14. rujna 2026. godine, započeli radovi na sanaciji županijske ceste ŽC 6260, odnosno dijela Ulice Matice hrvatske u Dugopolju.

ZABRANJEN JE PROLAZ PREKO PARKINGA LESNINE, MÖMAXA I SHOP PARKA DUGOPOLJE!

Za vrijeme izvođenja radova za sav promet bit će zatvorena dionica županijske ceste od raskrižja Ulice Matice hrvatske s Dugopoljskom ulicom, kod galenskog laboratorija Ljekarni Splitsko-dalmatinske županije, do raskrižja Ulice Matice hrvatske s Ulicom svetog Leopolda Mandića.

Posebno upozoravaju kako će biti zatvoreno i raskrižje Ulice Matice hrvatske s Ulicom sv. Mihovila, odnosno „mali rotor kod Lesnine“, zbog čega iz tog smjera neće biti moguć ulaz u radnu zonu Podi i Dugopolje.

Obilazni pravci

Vozila koja dolaze županijskom cestom iz smjera Dicma preusmjeravat će se nerazvrstanim cestama kroz radnu zonu Podi.

Za vozila koja dolaze brzom cestom iz smjera Splita, obilazni pravac vodi Ulicom sv. Nikole Tavelića, odnosno izlazom s brze ceste prije rotora.

Vozila koja dolaze državnom cestom iz smjera Sinja i s autoceste nakon izlaza iz rotora trebaju koristiti izlaz za RZ Podi Zapad, odnosno Kninsku ulicu i nadvožnjak preko D1.

Na svim gravitirajućim raskrižjima postavljena je privremena prometna signalizacija, poručuju iz Županijske uprave za ceste Split.