Vozači iz kontra smjera na A1 tvrde: "Policija nam je rekla 'idite nazad, dolazi helikopter'"

Više čitatelja Indexa koji su se jučer našli u koloni na autocesti A1 kod Gornje Ploče javilo nam se nakon što je policija objavila da je evidentirala 29 vozača zbog korištenja hitnog koridora i vožnje u suprotnom ili zabranjenom smjeru.

Njihova svjedočanstva otvaraju bitno pitanje o tome kako je zapravo nastao kaos na autocesti. Tvrde da se barem dio vozača nije samoinicijativno okrenuo kako bi izbjegao čekanje, nego nakon što je policajac na čelu kolone vozačima rekao da se vrate jer stiže helikopter.

"Policajac je rekao: Idite nazad, dolazi helikopter"

Jedan čitatelj je rekao da se nalazio stotinjak metara od mjesta nesreće.

"Bio sam jedno sto metara udaljen od same nesreće. Sve je bilo regularno, napravili smo koridor za vozila hitne i policije, do jednog trenutka kada je trebao doći helikopter. Policijski djelatnik koji je regulirao promet auta je preusmjerio i rekao im: 'Idite nazad, dolazi helikopter'", tvrdi Mijić.

Prema njegovim riječima, vozači na početku kolone počeli su se okretati, a zatim su signalizirali ostalima da učine isto.

"Sigurno nije 60 ljudi na svoju ruku odlučilo voziti u suprotnom smjeru. Ljudi su smatrali da rade ispravnu stvar", kaže.

Tvrdi da je nakon toga nastala zbrka i da nije bilo dovoljno policajaca koji bi vozačima objasnili što trebaju napraviti.

Slične tvrdnje ostavili su i drugi čitatelji Indexa koji kažu da su se nalazili u istoj koloni.

Jedan tvrdi da je dobio informaciju da je policajka ljudima rekla da se "vrate kroz sredinu" kako bi se oslobodio dio autoceste za helikopter te smatra da bi to moglo objasniti zašto je veći broj automobila krenuo u suprotnom smjeru.