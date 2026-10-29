Vozači električnih romobila oprez! Još nisu postrožene kazne, ali policija ne mari za to...

Iako još nisu zaživjele Izmjene i dopune Zakona o sigurnosti prometa na cestama, policija svakodnevno ulaže prilične napore kako bi se povećala sigurnost na prometnicama.

Nisu naravno tome (jedino) krivi romobilisti i biciklisti, ali kako je prije koji dan naglasio ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, tehnologija napreduje, mobilnost građana također, a neodgovornost donosi tragične posljedice. Prošle godine je zabilježen porast smrtnih slučajeva u prometu u odnosu na godinu ranije, a ti brojevi nisu samo crna statistika, iza njih stoje ljudi, obitelji.

No, kako posljednjih godina električni romobili pomalo preuzimaju primat u gradskoj prometnoj komunikaciji, nove izmjene zakona predviđaju strože kazne za romobiliste na struju (kaciga, brzina), uz još nek promjene tipa jednokratno 'registriranje' električnog romobila, preciznije upisivanje u službenu evidenciju MUP-a... A kao što vidimo iz nekoliko današnjih slučajeva, policija već djeluje po tom pitanju iako nije planirana niti se trenutačno provodi neka akcija specifično usmjerena na romobiliste, doznajemo iz splitske PU. U svakom slučaju Splićanima ne bi bilo loše pripaziti na opremu i vožnju, ako već ne sigurnosti radi, onda možda zbog takujina...