Vozači, da vas čujemo, što znači ovaj prometni znak?

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Mnogi od nas sjećaju se autoškole u magli, kao i mature, maturalnog putovanja i vremena kada nismo morali razmišljati o troškovima života. Većinu gradiva svakodnevno ponavljamo u praksi, vozeći automobil, motocikl, kamion…, a možda smo nešto i zaboravili. Zato vas i pitamo za značenje ovog znaka, koji je rijedak na našim cestama, ali može ga se naći, piše Revija HAK. W3TC dynamic mfunc tag refused: missing call:slug + hmac envelope.

Znate li što znači ovaj znak? Dakle, u trokutu obrubljenom crvenom bojom je znak Raskrižje cesta iste važnosti. To je upozorenje na raskrižje na kojem morate propusiti vozila koja vam dolaze s desne strane. Dakle, kada ugledate ovaj znak budite oprezni, na njemu vrijedi pravilo desne strane.W3TC dynamic mfunc tag refused: missing call:slug + hmac envelope.

Pravilo desne strane kaže kako je na raskrižju cesta iste važnosti ili u susretu s drugim vozilom vozač dužan propustiti vozilo koje nailazi s njegove desne strane. Nadalje, pravilo prema kojem je vozač vozila koje skreće ulijevo dužan propustiti vozilo koje, dolazeći iz suprotnog smjera, zadržava smjer svojeg kretanja ili skreće udesno, osim ako postavljenim prometnim znakom nije drukčije određeno. U kompletiću sa svakim pravilom dolaze i iznimke, tako postoje i iznimke od ova dva gore navedena pravila prema kojem je na raskrižju ili pri susretu s vozilom koje se kreće po tračnicama vozač dužan propustiti takvo vozilo bez obzira na to s koje strane dolazi, osim ako postavljenim prometnim znakom nije drukčije određeno.W3TC dynamic mfunc tag refused: missing call:slug + hmac envelope.