Vozači će ovo osjetiti na novčaniku: Ovo su nove cijene goriva!

Od utorka, 6. listopada, vozače u Hrvatskoj očekuju nove cijene goriva. Vlada je na telefonskoj sjednici donijela uredbe kojima se nastavlja reguliranje cijena naftnih derivata, a benzin i dizel pojeftinit će za dva centa po litri.

Prema novom cjeniku, litra benzina stajat će 1,74 eura, što je dva centa manje nego dosad. Za litru dizela trebat će izdvojiti 1,84 eura, također dva centa manje.

Još izraženije pojeftinjenje odnosi se na plavi dizel. Njegova cijena smanjuje se za četiri centa te će iznositi 1,38 eura po litri.

S druge strane, rastu cijene ukapljenog naftnog plina. UNP za spremnike poskupljuje za tri centa i nova cijena iznosit će 1,55 eura po kilogramu, dok će UNP za boce također poskupjeti za tri centa, na 2,13 eura po kilogramu.

Vlada nastavlja i s primjenom mjere sniženja trošarina. U odnosu na prethodno sedmodnevno razdoblje premija za dizelsko gorivo i plavi dizel povećana je za jedan cent po litri, dok je kod ostalih goriva ostala nepromijenjena. Trošarina za dizelsko gorivo također je povećana za jedan cent po litri.

Nove cijene na snagu stupaju 6. listopada i vrijedit će sljedećih sedam dana.

Iz Vlade navode da bi bez njihovih mjera, uz slobodno formiranje maloprodajnih cijena prema razinama premija energetskih subjekata i trošarinama prije prvih uredbi, cijene bile osjetno više. Benzin bi tako stajao 1,95 eura po litri, dizel 2,13 eura, a plavi dizel 1,46 eura po litri.

UNP za spremnike u tom bi slučaju iznosio 1,66 eura po kilogramu, dok bi za UNP u bocama trebalo izdvojiti 2,36 eura po kilogramu.