Vozače čeka udar kakav Hrvatska još nije vidjela: Dizel ide prema povijesnom rekordu

Energetska kriza potaknuta novom eskalacijom sukoba na Bliskom istoku odrazila se i na hrvatsko tržište, pa se od idućeg tjedna očekuju najviše cijene dizelskog goriva u povijesti. Prema neslužbenim informacijama, vozače na benzinskim postajama čekaju nove, rekordne cijene, piše Dnevnik.

Nove cijene dizela

Prema projekcijama, litra eurodizela mogla bi poskupjeti za 11 centi, s 1,85 na 1,96 eura. Sličan rast predviđa se i za plavi dizel, čija bi cijena s 1,40 eura mogla porasti na 1,51 euro po litri. To će biti najviše cijene dizela zabilježene u Hrvatskoj, što već sada stvara probleme prijevoznicima.

"Nikad nije bilo teže, isplativost je sve manja. Koliko imam saznanja, neki su ljudi već odustali, prodali su ili zatvorili prijevozničke tvrtke i planiraju se baviti nečim drugim jer ovo više nema smisla", rekao je Branko Trstenjački iz Udruge hrvatskih cestovnih prijevoznika.

Gotovo je sigurno da će cijene prijevoza rasti, a logističari već imaju spremne izračune. "To su povećanja koja prijevoznici definitivno ne mogu sami podnijeti. Prijevozništvo je niskoprofitabilna branša s maržama do pet posto, tako da će se to sigurno morati odraziti na cijene transporta, a one onda i na konačni proizvod", objasnio je Petar Šimić, vlasnik logističke tvrtke.

Poljoprivrednici pred izazovom

Poljoprivrednici, kojima je plavi dizel neophodan za obradu zemlje, ne znaju kako će se nositi s novim troškovima. "Trošak goriva po hektaru narast će nam za otprilike 100 eura u odnosu na dosadašnji. Otkad se bavimo poljoprivredom, ovakva poskupljenja još nismo doživjeli", rekao je poljoprivrednik Matija Brlošić.

Iako se poziva na pomoć države, manevarski prostor Vlade je ograničen. Trošarine na dizel već su smanjene ispod minimalnih razina koje dopušta Europska unija, što stvara manjak u državnom proračunu. U Hrvatskoj se tjedno proda oko 48 milijuna litara dizela.

Hrvatska opskrbom osigurana

Uz sadašnje snižene trošarine, u proračunu tjedno nastaje minus od 4,3 milijuna eura. Na plavi dizel trošarine se uopće ne naplaćuju. Svaki dodatni cent sniženja trošarine stajao bi proračun dodatnih 600 tisuća eura tjedno. Osim goriva, i cijene plina u Europi ponovno su dosegnule najvišu razinu od kraja 2022. godine.

Ipak, Hrvatska je opskrbom osigurana. "Imamo LNG terminal, skladište i dobru transportnu infrastrukturu, što znači da ćemo plina uvijek imati dovoljno", izjavio je Dalibor Pudić iz Hrvatske stručne udruge za plin. Otvorenim ostaje pitanje tko će si ga moći priuštiti.